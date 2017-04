Le Muse nella Metropoli di Chiara Abbaticchio

A due anni dall’ultima personale torna nella Galleria Vittoria, di via Margutta 103, Chiara Abbaticchio con la mostra “Muse nella Metropoli” a cura di Tiziano M. Todi

La mostra sarà inaugurata mercoledì 12 aprile ’17 alle ore 18.00

La selezione di Opere scelte per la mostra mira a creare un percorso espositivo che mostri la ricerca dell’artista romana, con speciale riguardo verso le figure femminili sempre più colorate e ingenuamente allusive inserite nella metropoli sempre più frenetica.

Tra i dipinti in mostra saranno esposte diverse opere inedite che contribuiranno a stabilire i canoni della nuova bellezza femminile secondo l’artista.

La mostra rimarrà aperta fino al 26 aprile.

Si ringrazia Fol Popcorn Roma di via Ripetta.

Scrive di lei Sabina Caligiani:

…Il colore è il vero protagonista nella sua poetica, che, impresso a macchie, intenso, vivace, esplosivo e a volte evanescente ed evocativo, esalta la materia, che ricolma di energia e la rende pulsante di vita, regalandoci quelle percezioni della realtà che nel loro continuo divenire sembrano sfuggire molto spesso alla nostra attenzione, ma che sopite nella parte più recondita della memoria, riescono a riaffiorare emozionandoci.