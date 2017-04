Codacons, prezzi uova Pasqua +7% pesa crisi cacao e benzina

Più cari anche colombe e abbacchio, famiglie spenderanno 430mnl

Uova di Pasqua più ‘salate’ quest’anno per i consumatori italiani. Lo denuncia il Codacons, che sta registrando rincari medi del 7% rispetto allo scorso anno su tutto il territorio nazionale per il prodotto tipico della prossima festività.

Listini in aumento si registrano però anche per altri prodotti tipici del periodo, dalla classica colomba (+6%), al salame corallina (+4%), all’abbacchio (+3%). Una situazione che porterà gli italiani a spendere 430 milioni di euro, secondo le stima del Codacons.

Ad alimentare la corsa al rialzo dei listini è prima di tutto la crisi internazionale che da mesi ha colpito i paesi produttori, con Costa d’Avorio e Ghana in testa. Ma i prezzi crescono anche per effetto del caro-benzina (oggi alla pompa un litro di verde costa l’11% in più rispetto ad aprile 2016) che incide non solo sui costi di trasporto ma anche su quelli di produzione. Per aiutare le famiglie a risparmiare e fare acquisti in tutta sicurezza, il Codacons ricorda che è importante scegliere con cura il negozio in cui fare gli acquisti: per colombe e uova di Pasqua i più convenienti sono hard discount (si risparmia fino al 50% rispetto al negozio tradizionale) e ipermercati (-30%). Occhio anche agli ingredienti ‘giusti’ sia per le uova che per la colomba. Il cioccolato deve contenere, nell’ordine, cacao in polvere e burro di cacao (pasta di cacao), zucchero, latte in polvere, aromatizzanti naturali. La colomba, invece, farina, zucchero, uova, burro e canditi. L’unico strumento per valutare la qualità’ a scatola chiusa è l’etichetta, da leggere con attenzione.

ANSA