Vogue, dopo l’Italia in Uk arriva un direttore uomo

La rivoluzione al maschile di Vogue arriva oltremanica. Dopo la nomina di Emanuele Farneti alla guida del magazine in Italia, in seguito alla scomparsa di Franca Sozzani, Vogue Uk ha annunciato la nomina di Edward Enninful a partire dal primo Agosto come direttore del giornale di base a Londra, un posto ricoperto per 25 anni da Alexandra Shulman che a gennaio scorso aveva annunciato la decisione di lasciare la posizione. Se Farneti è stato definito «un magazine maker», commentando la nomina di Enninful, Jonathan Newhouse, ceo di Condé Nast, ha ricordato il lavoro del giornalista originario del Ghana definendolo «un punto di riferimento nella recente storia culturale» citando il suo operato per Vogue Italia e la Sozzani. Attivo nella moda dall’età di 19 anni, Enninful è stato fashion e creative director del magazine W dal 2011 e per 20 anni ha ricoperto la stessa posizione per il magazine d’avanguardia ì-D.

.

.

.

.

.

.

di Francesca Sottilaro, Italia Oggi