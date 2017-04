Copie, crescono ItaliaOggi e Fatto

Corriere Sera torna 1° in edicola, 2° Qn e 3ª Repubblica

A febbraio si confermano solo due i principali quotidiani in crescita nelle diffusioni complessive carta+digitale: ItaliaOggi su del 12,2% e Fatto Quotidiano a +8,2%. Secondo le rilevazioni Ads sul mese confrontate con quelle del febbraio 2016, prosegue poi il testa a testa per il titolo di quotidiano più venduto in Italia in edicola, con il Corriere della Sera a quota 202,1 mila copie circa, che supera Quotidiano Nazionale-Qn (dorso sinergico di Giorno, Nazione e Resto del Carlino), a distanza di sole 251 copie intorno alle 201,8 mila. A gennaio, però, Qn aveva sorpassato il Corsera, anche se quest’ultimo aveva presidiato il gradino più alto del podio nei mesi precedenti.

A febbraio 2017, quindi, crescono ItaliaOggi e Fatto Quotidiano mentre calano le diffusioni totali carta+digitale del resto del segmento: Libero è a -40,8%, Sole 24 Ore a -29,6%, Corriere della Sera a -21%, Repubblica -16,8%, Giornale -15,9%, Stampa -13,3% e Qn-Nazione -10,2%. In contrazione a una sola cifra Qn-Resto del Carlino -6,3%, Messaggero -5,9%, Qn-Giorno -1,7% e Avvenire -0,7%. In ambito sportivo, TuttoSport è a -8,5% e -11,3% al lunedì, la Gazzetta dello Sport a -7,1% e -11% il lunedì, Corriere Sport-Stadio a -4,6% e -7,3% al lunedì.

La classifica delle prime dieci testate più diffuse su carta e digitale conferma al primo posto il Corriere della Sera, al secondo Repubblica (a distanza di 76.710 copie), al terzo Qn con 230.804 copie e 6.203 copie che la separano dal quotidiano del gruppo L’Espresso. Giù dal podio, al quarto posto si colloca il Sole 24 Ore seguito dalla Gazzetta dello Sport del lunedì che scalza in una ricorrente gara a due la Stampa, ora in sesta posizione. Chiudono la classifica la Gazzetta dello Sport negli altri giorni della settimana, Avvenire, Messaggero e il lunedì del Corriere Sport-Stadio.

In edicola sostengono il segno positivo complessivo ItaliaOggi (+20,9%) e Fatto Quotidiano (+5,4%) ma nei cosiddetti canali di vendita previsti dalla legge si aggiunge Qn-Giorno (+1,9%), che a gennaio avanzava in edicola e anche nel dato totale carta+digitale. Di contro, segno negativo per Sole 24 Ore -33,5%, Libero -22%, Giornale -16,4%, Stampa -11,6%, Repubblica -10,6%, Qn-Nazione -9,8%, Messaggero -7,8%, Corriere Sport-Stadio -6,1% e -8,5% il lunedì, Gazzetta dello Sport -4,7% e -8,1% il lunedì, Qn-Resto del Carlino -4,7%, Avvenire -4,5% e Corsera -2,6%.

Nel ranking globale a dieci, il Corriere della Sera torna primo, tallonato da Qn sulla soglia delle 201.799 copie. Terza Repubblica, a distanza di 10.796 copie dal dorso sinergico di Poligrafici editoriale. Quarta e quinta restano, rispettivamente, la Gazzetta dello Sport del lunedì e l’edizione nel resto della settimana. Nella seconda cinquina, è inalterato l’ordine con Stampa, Corriere Sport-Stadio del lunedì, Messaggero, Corriere Sport-Stadio e infine il lunedì di Tuttosport.

Sul digitale, infine, s’infoltisce un po’ il gruppo di quotidiani che aumentano le diffusioni perché, oltre al il Fatto Quotidiano che avanza del 19,5%, Avvenire registra un +83% (sfiorando le 15 mila copie) e Libero un +5,2% (892 copie). A contrarre sono Repubblica (-45,7%), Giornale (-24,4%), Sole 24 Ore (-23,1%), Corriere Sport-Stadio (-20,2% e -20,7% al lunedì), Qn-Resto del Carlino (-19,2%), Gazzetta dello Sport (-14,5% e -14,6% al lunedì), Messaggero (-9,8%), Stampa (-8,9%), Corriere della Sera (-6,4%), Qn-Giorno (-5,1%), Qn-Nazione (-3,7%),

Le prime dieci posizioni sono occupate stabilmente, senza variazioni, da Sole 24 Ore, Corriere della Sera e Repubblica. Al quarto posto si conferma la Stampa, poi Avvenire, Fatto Quotidiano e ancora il lunedì della Gazzetta dello Sport. All’ottavo segue la Gazzetta dello Sport degli altri giorni, Unione Sarda e Gazzettino.

di Marco A. Capisani, Italia Oggi