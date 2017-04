Chessidice in viale dell’Editoria

Speed si rafforza in Emilia-Romagna con Gazzettadiparma.it. Nuova collaborazione sul digitale tra il Gruppo Monrif e il Gruppo Gazzetta di Parma. Grazie a un accordo tra le rispettive concessionarie SpeeD e Publiedi, il sito gazzettadiparma.it arricchirà la propria offerta pubblicitaria nazionale integrandosi con il network gestito da Società Pubblicità Editoriale e Digitale.

Nove giorni al Cairo, l’inchiesta multimediale di Repubblica. L’inchiesta multimediale di Super 8 di Repubblica, veicolata su diverse piattaforme, è curata da Carlo Bonini e Giuliano Foschini e racconta gli ultimi giorni di Giulio Regeni al Cairo. Otto pagine sul quotidiano, una web serie in cinque puntate e un docufilm di 52 minuti, presentato in anteprima al festival del giornalismo di Perugia.

Radio 105, Virgin, R101, Radio Monte Carlo E Rmc2 su Tivùsat. Tutti i canali radio del Gruppo Mediaset, insieme a Radio Monte Carlo e RMC2, sono ascoltabili anche sulla tv via satellite grazie alla piattaforma gratuita Tivùsat.

QVC rinnova lo spazio dedicato all’approfondimento. Il retailer multicanale dedicato allo shopping e all’intrattenimento, rinnova il format di QVC Informa, lo spazio nel palinsesto dedicato all’informazione, divulgazione e sensibilizzazione su temi di interesse collettivo. Pillole informative da due minuti che presentano realtà non profit affini al mondo femminile. Un contenuto multicanale che utilizza non solo la tv ma anche i social media quali FB Live. QVC Informa viene trasmesso ogni ora del giorno durante le 17 ore di programmazione.

I gemellini YO YO premiati a Cartoons on the bay. La serie Yo Yo, in onda tutti i giorni su Rai YoYo, ha conquistato il premio nella categoria Tv Series Preschool a Cartoons On The Bay, manifestazione che si è conclusa sabato 8 aprile a Torino.

Il primo Festival di Sky Arte. A Napoli dal 5 al 7 maggio tre giorni di incontri, mostre, proiezioni, concerti, performance partecipative per celebrare tutte le forme d’arte, con un focus sul tema della Rigenerazione. Tra gli ospiti del Festival: Manuel Agnelli, Mimmo Borrelli, Vinicio Capossela, Geppi Cucciari, Erri de Luca, Stefano di Battista, Cristina Donadio, Carlo Lucarelli, Nicky Nicolai, Mimmo Palladino, Francesco Piccolo, Oliviero Toscani e Benjamin Biolay.

Italia Oggi