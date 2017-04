Contro il blocco di Uber Altroconsumo in Tribunale per garantire la pluralità dell’offerta

Con lo stop del giudice Italia congelata al 1992

La vicenda dello stop del giudice a Uber è una sconfitta per le potenzialità di innovazione nel nostro Paese. Altroconsumo ha dato mandato ai propri legali per affiancare Uber nel ricorso in Tribunale a tutela della pluralità dell’offerta ai consumatori.

Commenta Ivo Tarantino, responsabile relazioni esterne per Altroconsumo: “Siamo convinti di una duplice necessità: vedere ristabilito il diritto dei consumatori di godere dei benefici della tecnologia applicati anche al settore dei trasporti, e sostenere anche nel nostro Paese scelte che siano legate allo sviluppo della pluralità dell’offerta, rispondendo alla diversificazione delle esigenze. Il provvedimento del Tribunale di Roma le ha bloccate entrambe. Per questo Altroconsumo ricorrerà in giudizio a fianco di Uber” conclude Tarantino.

L’organizzazione ha scritto oggi al presidente del Consiglio Gentiloni e al ministro dei Trasporti Delrio per un intervento immediato.

Le esigenze di mobilità degli utenti in Italia esuberano le possibilità di prestazione del solo servizio taxi: una restrizione a questo servizio come unica offerta del trasporto pubblico non di linea è antistorica. La richiesta attuale e potenziale delle persone è massiccia in volume e si esprime in nuove geometrie di incastro tra domanda e offerta.

Oggi le piattaforme tecnologiche propongono un ruolo innovativo di intermediazione in tutti gli ambiti, che gli utenti utilizzano via device, per accedere a servizi fondamentali. Congelare l’esperienza dell’innovazione significa far arretrare il Paese.

Ѐ urgente aggiornare la legge del ’92 – i 25 anni trascorsi sono in realtà un arco temporale infinitamente più ampio, è cambiato il contesto sociale ed esperienziale, la tecnologia, con modelli di business innovativi e ancora in evoluzione sul mercato. La complessità deve essere gestita, ignorarla farà precipitare l’Italia nell’imbuto scivoloso del rifiuto del cambiamento che equivale a perdere in competitività ed essere esclusi dal contesto europeo, dove la normativa ha invece aperto al nuovo.

La legge di settore deve essere rivista per tener conto delle esigenze da più parti sollecitate – Governo, Autorità garante della Concorrenza e del Mercato, Autorità dei Trasporti – di una apertura concorrenziale del mercato imposta dalle nuove tecnologie digitali.

