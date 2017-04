Barclays e il suo ceo sotto inchiesta: voleva identificare una talpa

La banca britannica Barclays e il suo ceo, Jes Staley, sono finiti sotto inchiesta da parte delle autorità finanziarie. L’origine dell’indagine è stato il tentativo, da parte del vertice dell’istituto, di scoprire l’identità di un whistleblower, cioè una gola profonda, autore di una lettera anonima di denuncia. Ad aprire l’inchiesta sono state le autorità britanniche Financial Conduct Authority (FCA) e Prudential Regulation Authority (Pra). L’obiettivo è quello di far luce sui motivi che hanno indotto Staley a violare il programma sulle denunce interne della banca.

LE LETTERE ANOMINE DEL 2016

Ma facciamo un passo indietro. Nel mese di giugno 2016, i membri del consiglio di Barclays e un alto dirigente dell’istituto hanno ricevuto una lettera anonima di denuncia nei confronti di un dirigente assunto da Barclays all’inizio dell’anno scorso. Tra gli altri aspetti problematici individuati, le lettere puntavano il dito su problemi di carattere personale riguardanti il dirigente, sulla conoscenza da parte di Staley, e sull’adeguatezza del processo di assunzione seguito in quell’occasione, come ha riferito la stessa banca. «Avendo avuto copia della prima lettera e essendo venuto a conoscenza della seconda, Staley – ha commentato Barclays – inizialmente ha richiesto al team che si occupa della sicurezza di identificare gli autori delle lettere. Poi il ceo ha ritenuto che le lettere erano un ‘attacco personale sleale’ contro il dirigente».

LA REAZIONE DI BARCLAYS

Un’indagine di Simmons & Simmons, voluta da Barclays per esaminare la questione, ha rilevato che «Staley onestamente, ma erroneamente, credeva che fosse consentito di identificare l’autore della lettera». Il board dell’istituto, che ha condiviso le conclusioni dell’indagine interna, ha anche concluso che Staley ha commesso un errore e non ha applicato appropriatamente le regole. L’autore della lettera alla fine non è stato identificato e nessuna altra azione contro di lui è stata intrapresa. «Staley – ha aggiunto la banca – ha chiesto scusa per il suo errore». Barclays inoltre emetterà una nota di biasimo formale scritta verso il suo ceo e ha deciso che la parte del suo compenso variabile sarà decisa solo al termine delle indagini sul caso. Barclays e Staley coopereranno pienamente con le Autorità nelle indagini.

Il Sole 24 Ore