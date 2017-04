Petrolio su a 52,94 dollari al barile dopo il raid Usa in Siria

Il mercato del petrolio ha messo il pilota automatico: bombardamento più Medio Oriente uguale comprare. Ma la reazione rialzista è durata poco. E in fin dei conti non è stata troppo accentuata.

Il prezzo del barile – già impostato su una traiettoria ascendente, che l’aveva portato ai massimi da un mese – ha strappato al rialzo sulla notizia del raid aereo americano sulla base siriana di Homs: il Brent ha raggiunto quota 56,08 dollari al barile, il Wti si è spinto fino a 52,94 dollari. Difficile però chiamarla «impennata»: in entrambi i casi il rialzo non ha superato il 2% rispetto alla chiusura di ieri. E nel giro di poche ore si è comunque in gran parte dissipato.

Nemmeno l’oro in fondo ha fatto follie. Il bene rifugio per eccellenza sui mercati asiatici ha toccato 1.270 dollari l’oncia, in rialzo di circa l’1,5% e ai massimi da 5 mesi, ma poi ha rallentato la corsa, anche se potrebbe essersi aperto la strada verso il traguardo dei 1.300 dollari: gli analisti tecnici fanno notare che il lingotto ha sfondato la resistenza rappresentata dalla media mobile degli ultimi 200 giorni, posta a 1.264 dollari l’oncia. Se dovesse chiudere oltre tale livello, potrebbe facilmente salire ancora.

Quanto al petrolio, l’instabilità geopolitica nello scacchiere mediorientale è sempre un fattore di allarme. Ma la Siria, che un tempo produceva 600.000 barili di greggio al giorno, è da anni tagliata fuori dai mercati (che peraltro, in un periodo di forte eccesso di offerta, non ne hanno sentito la mancanza).

L’attacco inoltre si è concluso in un breve lasso di tempo. Resta, è ovvio, il timore di una ulteriore escalation del conflitto – magari con il coinvolgimento di altri Paesi, ben più importanti per gli approvvigionamenti di petrolio, come l’Iran o l’Arabia Saudita – e l’incertezza manterrà probabilmente un certo nervosismo sul mercato.

Ma per il momento non ci sono fattori fondamentali che giustifichino la tenuta del rally. Gli investitori continueranno ad osservare con molta più attenzione le variazioni delle scorte o le prossime mosse dell’Opec, che il 25 maggio deciderà se prorogare o meno il taglio della produzione di greggio.

Sissi Bellomo, il Sole 24 Ore