Vespa, vietato copiare: “La sua forma un’opera di design”

Sentenza storica, un Tribunale per la prima volta riconosce lo scooter Piaggio come “opera di disegno industriale”

E tre: dopo il suono dell’Harley Davidson e la calandra della Jeep, ora anche la forma della Vespa è tutelata dal diritto d’autore. Lo ha stabilito il Tribunale di Torino con una sentenza che per la prima volta riconosce il modello Piaggio come “opera di disegno industriale”.

Ma c’è dell’altro: i giudici hanno stabilito che la Vespa, in tutte le sue declinazioni stilistiche, dal 1948 a oggi, è sempre tutelata dalla legge sul diritto d’autore. E questo apre scenari ovviamente preoccupanti (per tutti gli altri costruttori di scooter) e misteriosi (per la stessa sentenza): dire che tutte le Vespa nelle loro diverse versioni non possono essere copiate significa generalizzare al punto da rendere di fatto impossibile la commercializzazione di qualsiasi altro scooter. Già perché la forma della Vespa e quella dello scooter sono la stessa cosa. Bisognerà vedere con quale “severità” sarà applicata questa sentenza: lo scudo anteriore è protetto dal copyright? E il motore piazzato sotto la sella? E gli accenni più o meno vaghi alle famose “chiappe” laterali? Mistero.

Tutelare un design o una forma di un qualsiasi oggetto è già difficile. Ma farlo su un periodo così lungo come quello individuato dai giudici torinesi (dal 1948 a oggi) e quindi su almeno una trentina di diversi modelli è praticamente impossibile.

In ogni caso il tribunale ha accolto le richieste del professore e avvocato Giuseppe Sena e del legale Vincenzo Urso dello studio Sena e Tarchini, stabilendo che una società cinese non potrà commercializzare ‘cloni’ della Vespa in Italia. Una vittoria scontata (i modelli erano stati esposti addirittura al salone della moto Eicma ed erano palesemente copiati) ma parziale perché questi stessi scooter potranno poi essere venduti liberamente.

Quindi la forma della Vespa è stata ufficialmente riconosciuta come unica. Un “titolo”, però, forse inutile per un oggetto esposto permanentemente al Triennale Design Museum di Milano e al MoMA di New York…

Vincenzo Borgomeo, La Repubblica