Renzo Rosso (Diesel): “Prima un polo italiano del design, poi la Borsa”

Moda, design, calcio e finanza. Passando per l’alimentazione biologica e gli investimenti in startup innovative. Il mondo di Renzo Rosso, patron di Diesel, è complesso e ricco di sfumature. A Milano per il Salone del Mobile ha raccontato i suoi progetti presenti e futuri senza nascondere l’ambizione di creare un polo dell’arredamento tutto italiano “sarebbe bello, ma non è facile. Ci sono già sette aziende che lavorano con noi, speriamo che crescano”.

Nel mirino c’è sempre la quotazione in Borsa, “ma prima – spiega l’imprenditore veneto – devo completare la riorganizzazione dell’azienda poi saremmo pronti per la quotazione”. L’acquisto del Milan, invece, resta un sogno.

Alberto Marzocchi Giuliano Balestreri, Business Insider Italia