Chessidice in viale dell’Editoria

Sky, accordo per la ricollocazione dei giornalisti in esubero. Accordo raggiunto fra i rappresentanti sindacali dei giornalisti di Sky Tg24 e Sky Italia sul piano di trasformazione aziendale nell’ambito del quale è previsto il trasferimento da Roma a Milano del canale all news del gruppo televisivo. Dopo l’interruzione delle trattative, avvenuta nelle scorse settimane, sindacato dei giornalisti e azienda hanno ripreso il confronto e raggiunto un’intesa. L’accordo prevede, fra l’altro, la ricollocazione all’interno di Sky Italia dei giornalisti inizialmente considerati in esubero. In una nota Sky Italia ha spiegato che lo spostamento delle trasmissioni sarà dal 1° novembre mentre «l’azienda offrirà un supporto economico per un periodo che copre quasi tre anni, oltre a servizi dedicati e misure organizzative volte ad agevolare la transizione». Condizioni di miglior favore sono previste anche per i giornalisti che, su base volontaria, dovessero scegliere la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro. Nel frattempo Sky ha iniziato i colloqui individuali anche con il personale non giornalistico, al quale intende offrire analoghe condizioni individuali rispetto a quelle concordate con i giornalisti.

IIC, premio e borsa di studio intitolata a Preto. Il capitolo italiano dell’International Institute of Communications ha deciso nell’assemblea annuale tenutasi mercoledì a Roma di ricordare Antonio Preto, membro del comitato esecutivo e attivo sostenitore dell’istituto, con un premio e una borsa di studio, che verranno assegnati in occasione delle celebrazioni del ventennale dell’associazione italiana a Roma, il prossimo mese di ottobre. L’assemblea ha confermato Augusto Preta come presidente e nominato Sandro Frova, Raffaele Giarda, Francesco Graziadei, Erik Lambert, Franco Morganti e Antonio Nicita (Agcom) membri del comitato esecutivo.

Agcom: su istruttoria Mediaset-Vivendi decisione entro i termini. Ogni decisione relativa all’istruttoria aperta dall’Agcom sulla vicenda Mediaset-Vivendi sarà adottata dal consiglio dell’Autorità «nel rispetto dei termini di conclusione del provvedimento stabilito dal regolamento Agcom». È quanto ha precisato ieri l’Authority, spiegando che «è facoltà del consiglio discutere i punti all’ordine del giorno in una o più sedute, al fine di giungere a una conclusione».

Triboo, ricavi a 53,8 milioni nel 2016. La società di e-commerce ha registrato nell’esercizio 2016 ricavi netti consolidati pari a 53,85 milioni di euro (in crescita del 62% rispetto ai 33,27 milioni di euro dell’esercizio precedente). L’ebitda adjusted è attestato a 8,58 milioni di euro, con un incremento del 30% rispetto ai 6,60 milioni di euro al 31 dicembre 2015. La posizione finanziaria netta consolidata al 31 dicembre 2016 è positiva per 5,3 milioni di euro. I dati riflettono anche l’operazione di fusione per incorporazione di Grother, holding di Triboo Digitale in Triboo (già Triboo Media) aggiungendo alle attività relative all’advertising quelle dell’e-commerce. I dati quindi, sono il risultato del consolidamento per l’intero anno 2016. Il gruppo Triboo, considerando i risultati pro-formati, ha registrato nell’esercizio 2016 ricavi netti consolidati pro-forma pari a 97,03 milioni di euro (in crescita del 13%), un ebitda adjusted a 11,61 milioni di euro, con una crescita pari al 10%. Il risultato netto consolidato pro-forma si è attestato a 4,55 milioni di euro (+6%).

Il Mio Papa arriva in Portogallo. Il Mio Papa, il settimanale Mondadori interamente dedicato a Papa Francesco, arriva in Portogallo con il nome di O meu Papa. Sarà pubblicato in licensing da Goody, casa editrice con un ricco portafoglio di riviste e numerosi magazine stranieri.

