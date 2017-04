Yahoo e Aol si fondono: ecco “Oath” di Verizon

Aol e Yahoo si fonderanno in una nuova società e si chiameranno Oath. Lo rende noto la società Usa di Tlc Verizon, che controlla Aol e che si appresta a finalizzare l’acquisizione delle attività internet di Yahoo.

A quel punto, molto probabilmente nel secondo trimestre del 2017, fonderà le due società e creerà Oath, un nuovo gruppo, ha twittato Tim Armstrong , il capo della futura società, con «miliardi di consumatori, più di 20 marchi, una squadra imbattibile, #TakeTheOath. estate 2017».

Nel luglio 2016 Yahoo e Verizon hanno raggiunto un accordo per cedere le attività di Yahoo a Verizon per 4,8 miliardi di dollari, una cifra poi ridotta a 4,5 miliardi di dollari dopo il cyberattacco costato la perdita di 500 milioni di account a Yahoo. Ora l’operazione si concluderà con la fusione a giugno, mentre le attività che resteranno dentro Yahoo prenderanno il nome di Altaba.

IL SECOLO XIX