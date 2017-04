Marco Sesana, vicepresidente di Ania

Il Consiglio Direttivo di ANIA annuncia la nomina di Marco Sesana a vicepresidente.

Sesana subentra a Philippe Donnet che ha lasciato la vicepresidenza dell’Associazione per ricoprire l’incarico di Amministratore Delegato e Group ceo di Generali.

Marco Sesana, country manager e amministratore delegato di Generali Italia, affiancherà Maria Bianca Farina, Presidente di ANIA, insieme a Klaus‐Peter Roehler, ceo di Allianz spa e Giovanni Di Benedetto, presidente di ITAS.

Nato a Milano il 16 marzo 1973. Marco Sesana è amministratore delegato di Generali Italia dal maggio 2016 e, dal 1° gennaio 2017, assume anche la responsabilità di country manager per l’Italia entrando a far parte del Group Management Committee di Assicurazioni Generali

Laureato in ingegneria presso il Politecnico di Milano, consegue il master in business administration presso la Yale School of Management. Sesana fa il suo ingresso in Generali Italia nel 2013, in qualità di chief operating officer, per realizzare il programma di integrazione delle compagnie assicurative italiane, completato nel 2015. Successivamente ha assunto la carica di chief insurance & operating officer, con la responsabilità di tutto il business assicurativo fino a diventare amministratore delegato di Generali Italia.

In precedenza, Sesana ha maturato un’ampia esperienza nel settore assicurativo, guidando progetti di trasformazione a livello internazionale in società leader nella consulenza strategica d’impresa.