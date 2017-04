Chessidice in viale dell’Editoria

Mondadori, Marina Berlusconi: dobbiamo continuare ad investire. I risultati raggiunti da Mondadori implicano «sapere che essere i numeri uno vuol dire anche accettare di confrontarsi con i migliori, darsi i grandi dell’editoria internazionale come termini di paragone» ma anche «che dobbiamo continuare a investire». L’ha sostenuto il presidente del gruppo editoriale Marina Berlusconi nel corso di un discorso al management meeting di Mondadori lo scorso 23 marzo pubblicato con un video non ufficiale su YouTube. Commentando i risultati 2016 ha spiegato che «non sarebbero stati possibili per noi e questi obiettivi non sarebbero alla nostra portata senza le due grandi acquisizioni che abbiamo portato a termine l’anno scorso. Innanzitutto quella dei Libri Rizzoli e poi Banzai. Dobbiamo continuare a investire e continueremo a farlo».

Internet, raccolta in calo dell’8,5% a febbraio. Si attesta a 33,17 milioni di euro la raccolta pubblicitaria del mezzo Internet a febbraio secondo i dati dell’Osservatorio Fcp-Assointernet, con un calo dell’8,5% rispetto a un anno prima. In particolare il web è a -16,7%, il mobile +81,8%, tablet +65,9%, smart tv/console -43%. «Dopo il dato positivo di gennaio», spiega il presidente di Fcp-Assointernet Giorgio Galantis, «l’Osservatorio rileva a Febbraio una flessione del -8,5%. Il mese si confronta con un 2016 cresciuto sensibilmente rispetto al 2015 e con un contesto di mercato molto particolare che ha impattato negativamente anche su altri mezzi. Il dato progressivo a febbraio di -2,9% in termini assoluti rappresenta comunque una cifra poco significativa. Prosegue il trend particolarmente positivo della componente mobile che raddoppia il fatturato nel bimestre rispetto all’anno precedente».

Agcom: istruttoria sulla vendita dei diritti del calcio di Serie A 2018-21. L’Autorità di garanzia nelle comunicazioni ha avviato un procedimento istruttorio per l’approvazione delle linee-guida per la vendita centralizzata dei diritti audiovisivi trasmesse dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A per le stagioni sportive 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021. La conclusione del procedimento è fissata al 3 giugno 2017.

Il premio Ferrari a Rolling Stone e Secolo XIX. Rolling Stone, il mensile nato per celebrare i miti della musica rock e pop o di chi vive con lo spirito di queste musiche, nel numero di marzo ha messo in copertina papa Francesco. Una scelta così poco conformista da meritarsi il premio Ferrari come copertina del mese. Al Secolo XIX, il quotidiano di Genova, è andato invece il premio per il titolo del mese con «Provaci ancora, Europa», tre parole per raccontare l’esito del vertice romano dei leader del vecchio continente nel quale è emerso, dice la motivazione, l’auspicio perché si realizzi «quell’Europa che in tanti si ostinano a sognare».

Libro e tavola rotonda sulla diffamazione. Lunedì 10 aprile alle ore 17 allo Spazio Chiossetto di Milano, in Via Chiossetto 20, sarà presentato il libro La diffamazione tra media nuovi e tradizionali di Alessandra Fossati (in collaborazione con Massimo Di Muro), a cura di Alessandro Munari, edito da Munari Cavani Publishing. Interverranno alla tavola rotonda: Leonardo Munari, presidente di Munari Cavani Publishing; Alessandra Fossati, partner Munari Cavani; Paolo Manazza, blogger e giornalista specializzato in economia dell’arte; Stefano Zurlo, giornalista del Giornale.

Marco Romano subentra a Pepi al Giornale di Sicilia È Marco Romano il nuovo vicedirettore responsabile del Giornale Sicilia, con decorrenza dal prossimo 10 aprile. Subentra a Giovanni Pepi dimessosi due giorni fa, dopo avere governato il quotidiano per 34 anni. Una delle conduzioni più longeve nella storia del giornalismo. Romano, 47 anni, è stato assunto nel 1992 ed è stato cronista politico, capo della cronaca di Palermo dal 2010 e due anni dopo vicecaporedattore. Assume anche la direzione delle emittenti Tgs e Rgs.

