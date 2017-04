Usa, ristorante vieta l’ingresso ai bambini: subito boom di prenotazioni

La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stato quando i genitori di una bambina che stava giocando con l’iPad al tavolo si sono rifiutati di abbassare il volume del dispositivo, a dispetto delle richieste dello staff del Caruso’s, ristorante italiano chic di Mooresville, vicino Charlotte, nella Carolina del Nord. «Alla fine abbiamo dovuto Yoshi Nunez, manager del Caruso’s chiedere loro di andarsene — ha raccontato Yoshi Nunez, manager del locale, al «Washington Post» — ed erano anche irritati, ma sembrava che non gli importasse di quello che pensavano gli altri ospiti del ristorante».

Alla luce dello spiacevole episodio, il proprietario del Caruso’s, Pasquale Caruso, a sua volta padre di due figli, ha quindi deciso di adottare un provvedimento drastico, vietando l’ingresso al ristorante ai bambini al di sotto dei 5 anni. Com’era facilmente prevedibile, il divieto (entrato in vigore lo scorso gennaio) ha fatto andare su tutte le furie i genitori statunitensi, che sulla pagina Facebook del locale non hanno risparmiato critiche feroci e commenti sarcastici nei confronti del signor Caruso e della sua politica «anti-bambini», giurando di non mettere mai piede nel suo ristorante. Che, però, da quando ha messo alla porta i clienti più piccoli ha visto aumentare vertiginosamente le prenotazioni: se infatti prima del divieto faceva una media di 50 coperti al giorno, adesso siamo a un’ottantina circa, con molti ospiti che sono arrivati persino a suggerire che la misura adottata dal Caruso’s dovrebbe diventare una legge dello Stato.

«Non ho nulla contro i bambini, tanto è vero che io stesso ne ho due — ha precisato il proprietario del ristorante al «Mooresville Tribune» — ma sto cercando di creare un ambiente elegante per le coppie e gli amici che vogliono rilassarsi durante la cena. Il divieto non è stato basato su un singolo incidente, ma è stato deciso dopo che abbiamo cominciato a perdere soldi e clienti, perché molti ospiti si lamentavano del comportamento tenuto da alcuni bambini piccoli, che tiravano il cibo dappertutto, correvano ovunque e urlavano, dando fastidio agli altri tavoli, senza che i genitori intervenissero. Ho cominciato ad avere la sensazione di non trovarmi più al Caruso’s, bensì in una pizzeria della zona».