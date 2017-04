Talentia Software nomina Nadine Carapetian Direttore dei Servizi in Europa

Talentia Software, azienda specializzata nelle soluzioni di corporate performance management, annuncia il nuovo ruolo di Nadine Carapetian, in precedenza Managing Director in Francia, a Direttore dei Servizi in Europa.

Una nuova direzione trasversale dedicata alla globalizzazione dell’offerta di servizi e alla soddisfazione dei clienti

Il Gruppo Talentia Software, con una presenza diretta in sei nazioni e una rete di partner in continuo sviluppo, ha creato una direzione europea dedicata ai servizi, in linea con la propria strategia di internazionalizzazione. Gli obiettivi principali saranno di accompagnare la trasformazione e la globalizzazione dell’offerta dei servizi del Gruppo, rafforzare la coerenza e assicurarne l’armonizzazione. Inoltre, la direzione avrà la responsabilità di determinare, sviluppare e concretizzare la struttura di “Customer Satisfaction” e la creazione e l’avvio del progetto Talentia University.

Nadine Carapetian, che entra nel board del Gruppo, è stata Managing Director in Francia a partire da gennaio 2015, ed è stata in precedenza Direttore dei Servizi di Talentia Software in Francia per otto anni. Il nuovo responsabile per la sede francese sarà Xavier Daguzan.

“Sono entusiasta di assumere queste nuove responsabilità a livello europeo, per supportare la globalizzazione dell’offerta di servizi di Talentia Software e di sviluppare su piano internazionale una delle tre priorità del Gruppo – la soddisfazione dei clienti,” spiega Nadine Carapetian.

“Nadine, grazie alla sua lunga e consolidata esperienza nelle attività dedicate ai servizi di Talentia Software, al suo impegno profuso nella soddisfazione dei clienti e al suo investimento infallibile nelle operazioni svolte in Francia, è la persona ideale per ricoprire questa posizione, in un ambiente che conosce alla perfezione,” continua Franck Boutboul, COO di Talentia Software. “Siamo molto orgogliosi che Nadine abbia accettato questa nuova sfida e siamo certi che sia la persona migliore che possa assumere questo ruolo strategico per il Gruppo.”

Riconfermare un’ambizione a livello europeo

Talentia Software prosegue nell’ambizione di diventare un protagonista chiave in Europa nel mercato del corporate performance management per le aziende, con specializzazione in due aree principali: software dedicato alla gestione finanziaria (accounting, reporting, budgeting e consolidamento) e Risorse Umane (payroll e human capital management).

Il Gruppo ha raggiunto un fatturato di 55,4 milioni di euro nel 2016, è presente in sei nazioni europee e sta ampliando la rete di distribuzione indiretta per rafforzare la propria posizione sul territorio ed estenderla in altri paesi in Europa.

Il Gruppo sta operando su tre priorità strategiche: crescita e sviluppo, attraverso il potenziamento della presenza nelle nazioni in cui Talentia Software è operativa in maniera diretta (Francia, Regno Unito, Italia, Spagna, Portogallo e Grecia); ampliamento del canale indiretto, il Global Partner Channel, e innovazione, con il costante investimento di almeno il 15% del proprio fatturato in Ricerca&Sviluppo.