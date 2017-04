Made in Italy: Caffe’ Guglielmo, 13.mo punto vendita in Corea Sud

Il caffe’ calabrese guarda con sempre piu’ convinzione ai mercati orientali. Dopo la prima apertura in Cina (a Qingdao) dello scorso febbraio, Caffe’ Guglielmo continua il processo di espansione verso est e porta a 13 le caffetterie a marchio Guglielmo in Corea del Sud. La tredicesima insegna Caffe’ Guglielmo in Repubblica di Corea illumina da qualche giorno le strade di Gurye, citta’ di 35 mila abitanti nella provincia del Jeolla Meridionale, a pochi chilometri dalla piu’ importante metropoli di Gwangju.

La caffetteria si estende su una superficie di 70 metri quadrati sulla strada piu’ importante della citta’ e ripropone, nell’arredamento e nei particolari, quello stile ibrido e affascinante dato dall’unione della cultura italiana con quella orientale.

In Italia Guglielmo SpA ha due sedi commerciali, a Copanello di Staletti’ (Catanzaro) per il mercato del centro sud e a Bologna per quello del nord, e distribuisce il suo prodotto in Italia direttamente e per tramite dei suoi concessionari esclusivi. Sono quattordici, invece, gli store a marchio Caffe’ Guglielmo presenti in Italia: Bologna, Botricello, Catanzaro (3), Cosenza, Crotone, Firenze, Furci Siculo, Lamezia Terme, Rossano, S. Andrea sullo Jonio, Torino e Vibo Valentia. Oltre alla rotta orientale, negli anni sono state avviate collaborazioni in Nord America, Australia e in paesi come Inghilterra, Portogallo, Germania, Belgio e Svizzera.

Creata nel 1943 dall’imprenditore e cavaliere del lavoro Guglielmo Papaleo, e’ oggi una delle piu’ grosse realta’ imprenditoriali del Sud d’Italia. La torrefazione, che si affaccia sulla bellissima costa jonica di Copanello, a pochi chilometri da Catanzaro, propone un’immagine a meta’ tra avanguardia e tradizione.