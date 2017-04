Chessidice in viale dell’ Editoria

Sole 24 Ore, confermato il taglio del 30% al costo degli organici. I vertici de Il Sole 24 Ore hanno incontrato ieri le rappresentanze sindacali nazionali e territoriali dei lavoratori, confermando l’obiettivo di un taglio del 30% al costo dell’organico complessivo entro il secondo trimestre 2019, «vincolante e irrevocabile» come previsto dal piano 2017-2020.

Sky Italia, arriva l’app Sky Kids. Sky Italia lancia Sky Kids, la mobile tv on demand interamente dedicata a bambini e ragazzi. L’app permette a bambini e ragazzi di guardare su tablet i programmi Sky a loro dedicati, ovunque e in ogni momento, anche senza connessione a Internet. Sky Kids è disponibile gratuitamente per tutti i clienti Sky Famiglia.

Italia Oggi