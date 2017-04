Gianluigi Nuzzi racconta il rapporto tra Chiesa e denaro in Pecunia

La Via Crucis di Papa Francesco

Gianluigi Nuzzi, popolare giornalista, scrittore e conduttore televisivo, porta a teatro nella duplice veste di autore e interprete lo spettacolo PECUNIA- La via Crucis di papa Francesco, tratto dai suoi best seller “Sua Santità”, “Vaticano S.p.A.” e “Via Crucis”, editi da ChiareLettere.

Dopo essere stato per mesi in vetta alle classifiche con i suoi tre libri scritti sulla base di registrazioni e documenti inediti che svelano i segreti nascosti all’interno del Vaticano, Nuzzi mette in scena la difficile lotta di Papa Francesco per cambiare la Chiesa e le inchieste condotte in questi anni sul rapporto tra Chiesa e denaro. Un rapporto conflittuale e contraddittorio presente fin dalle origini, ma che Papa Bergoglio sta affrontando con coraggio e determinazione.

Come in un giallo teatrale saranno proposte al pubblico domande e risposte: perché Benedetto XVI si è dimesso? Riuscirà il nuovo pontefice dove gli altri hanno fallito? Chi sono i mercanti che circondano il Papa nel Tempio? Quali sono le sue possibilità di prevalere sui poteri occulti che ancora oggi sopravvivono all’interno delle mura vaticane?

Sul palco, con l’ausilio di contributi audio e video, Nuzzi continua a raccontare e riflettere sui temi che hanno informato le sue opere più recenti, anche alla luce di nuove informazioni, per mettere a fuoco il futuro di un uomo molto amato e coraggioso.

Al Teatro Carcano di Milano

giovedì 20 aprile 2017 ore 20,30

PECUNIA – La Via Crucis di Papa Francesco

di e con Gianluigi Nuzzi

Tratto dai libri “Sua Santità”, “Vaticano S.P.A.”, “Via Crucis” – Edizioni ChiareLettere

Adattamento scenico Marco Posani

Produzione Mismaonda

Comunicazione Visverbi

Posto unico numerato € 18,00 – Over 65 € 15,00 – Under 26 € 13,50

Per prenotazioni 02 55181377 – 02 55181362

Prevendite online: www.ticketone.it – www.happyticket.it – www.vivaticket.it

TEATRO CARCANO – corso di Porta Romana, 63 – Milano

www.teatrocarcano.com – info@teatrocarcano.com