Laptop gratis a bordo: la risposta di Qatar Airways al blocco tecnologico di Usa e Regno Unito

La compagnia qatariota concederà gratuitamente dei pc a chi viaggia in prima classe, oltre a un’ora gratis di wifi. Il Ceo dell’azienda: “Per noi è importante che i nosti passeggeri possano lavorare durante il viaggio”

Laptop e altri dispositivi tecnologici proibiti all’imbarco? Nessun problema. C’è chi, come la compagna Qatar Airways, ha già trovato un modo per superare il blocco imposto da Stati Uniti e Regno Unito su tutti voli in arrivo da un lista di Paesi di Medio Oriente, Nord Africa e Turchia e che sancisce il divieto di portare a bordo device più grandi di uno smartphone. L’azienda qatariota ha infatti annunciato che fornirà gratuitamente ai propri passeggeri in business class dei computer portatili da utilizzare durante il viaggio. Inoltre verrà fornita un’ora di navigazione gratuita con il wifi, mentre pagando 5 dollari si potrà rimanere connessi per tutto il viaggio. “Per noi – ha spiegato il Ceo di Qatar Airways Akbar Al Baker – è molto importante che i nostri passeggeri possano lavorare durante il viaggio”.

Per rispettare le prescrizioni previste, la compagnia raccoglierà in fase di imbarco tutti i dispositivi tecnologici “proibiti” e una volta controllati, li restituirà all’arrivo ai legittimi proprietari.

Sancito prima dagli Stati Uniti e poi istituito anche dal Regno Unito, il divieto riguarda otto Paesi: Giordania, Egitto, Turchia, Arabia Saudita, Kuwait, Qatar, Emirati Arabi e Marocco. Il blocco riguarderà sarà applicato a una cinquantina di voli quotidiani per gli Usa operati da nove compagnie (Royal Jordanian, EgyptAir, Turkish Airlines, Saudi Airlines, Kuwait Airways, Royal Air Maroc, Qatar Airways, Emirates ed Etihad Airways) in partenza da dieci aeroporti internazionali: Amman, Il Cairo, Istanbul, Gedda, Ryad, Kuwait City, Doha, Dubaï, Abu Dhabi e Casablanca.

La Repubblica