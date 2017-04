Fazi Editore: in arrivo Elizabeth Jane Howard, Saga Cazalet e Biografia

Elizabeth Jane Howard

ALLONTANARSI

La saga dei Cazalet, Vol. 4

«I romanzi di Jane Howard sono panoramici, vasti, intriganti e generosi. Non esiste autore che abbia consigliato più spesso». Hilary Mantel

Arriva finalmente il quarto capitolo dell’avvincente saga familiare che sta appassionando migliaia di lettori.

Dopo Gli anni della leggerezza, Il tempo dell’attesa e Confusione, Allontanarsi riprende le vicende dei Cazalet nel luglio del 1945: si apre all’indomani della pace e quella che dipinge è una vera e propria diaspora familiare. La fine della guerra, attesa e sognata nei volumi precedenti, ora pone ognuno davanti a delle scelte: il futuro è incerto e una patina triste ammanta le giornate. Per ognuno è giunto il momento di prendere la propria strada, e inevitabilmente ciò porterà i membri della famiglia ad allontanarsi l’uno dall’altro.

In questo riassetto difficile, gli amori faticano più di tutti: le coppie che erano state divise dalla guerra stanno lottando per rimettere insieme i pezzi, mentre per quelle che la guerra aveva tenuto insieme forse è ora di ammettere il proprio fallimento. Ma nelle ultime pagine comincia a soffiare un vento nuovo: ce ne accorgeremo nel finale a sorpresa, che riaccenderà la speranza…

Artemis Cooper

ELIZABETH JANE HOWARD

Un’innocenza pericolosa

«La scrittrice più interessante della sua generazione». Martin Amis

L’immagine di Elizabeth Jane Howard è associata a quella della femme fatale: l’incedere altero, l’eleganza aristocratica che le donne di ricca estrazione riescono a esibire in ogni circostanza senza risultare fuori luogo.

Nei suoi romanzi, Howard rappresenta con precisione etologica e con la disinvoltura conferita da una lunga esperienza le dinamiche matrimoniali, le sottigliezze dei rapporti sentimentali, le sfumature e le contraddizioni dell’amore che solitamente si impiega un’intera esistenza a cogliere nella loro interezza.

Eppure, se si guarda alla sua vita privata, è difficile cogliere tracce sia della sicumera sfoggiata nel portamento, sia della perspicacia riversata negli scritti. Il suo contegno era un paravento dietro il quale celare la propria profonda insicurezza, il suo sentirsi fuori luogo in ogni situazione.

Solo di recente è stata riscoperta come una delle autrici più importanti del Novecento inglese, e i cinque volumi della saga dei Cazalet sono la sua opera più imponente.

Questa biografia, frutto di numerosi incontri e interviste con Howard, nonché di corrispondenze epistolari, fa finalmente il punto sulla sua straordinaria vita, allontanando le ombre che finora ne avevano offuscato l’immagine e facendo luce sulle sue brillanti qualità umane e letterarie.