Alfa Romeo Stelvio, arriva la versione d’ingresso a due ruote motrici

La 2.2 Diesel a trazione posteriore parte da 47.300 euro. A listino anche il 2.0 turbo a benzina da 200 CV

Si allarga l’offerta dell’Alfa Romeo Stelvio: da domani il Suv italiano potrà essere scelto nella versione con motore 2.2 Diesel da 180 CV di potenza massima e 450 Nm di coppia motrice, cambio automatico a 8 marce e trazione posteriore, pareggiando i conti con la concorrenza tedesca, che offre ormai da tempo Sport Utility a 2 ruote motrici. L’auto raggiunge i 210 km/h di velocità massima e passa da 0 a 100 km/h in 7,6 secondi.

L’assenza della trazione integrale permette inoltre di fermare l’ago della bilancia a 1.604 kg. Si tratta della versione “più abbordabile” della Stelvio, offerta ad un prezzo di 47.300 euro.

Sul fronte benzina debutta invece il nuovo 2.0 Turbo da 200 CV e 330 Nm, con cambio automatico a 8 marce e trazione integrale Q4: raggiunge una velocità massima di 215 km/h, accelera da 0 a 100 km/h in 7,2 secondi ed è offerto a partire da 50.250 euro. L’arrivo di queste versioni coincide con un nuovo “porte aperte” delle concessionarie, programmato per le giornate dell’8 e 9 aprile.

Va ricordato che per chi cerca maggiore brio sono disponibili a listino i propulsori 2.0 Turbo benzina da 280 CV (che parte da 52.800 euro) e 2.2 Diesel da 210 CV (da 50.800 euro), entrambi con cambio automatico a 8 marce e trazione integrale Q4.

La gamma della Stelvio si arricchisce inoltre dell’interno color cioccolato e di quello sportivo che include inserti in alluminio, ambiente nero, volante in pelle e sedili sportivi riscaldati ad alto contenimento, con rivestimento in pelle, regolazione elettrica a 6 vie e fianchetti regolabili elettricamente.

Da questo mese poi si amplia anche la gamma Giulia, grazie al lancio del motore 2.2 diesel da 180 CV abbinato al sistema di trazione integrale Q4, disponibile con allestimento Super: quest’ultimo include sedili elettrici anteriori regolabili elettricamente, specchi retrovisori esterni ripiegabili elettricamente e dischi freno maggiorati.

OMAR ABU EIDEH (NEXTA) LA STAMPA