Acea: verso cambio ai vertici

Scadenza per ufficializzare le liste questo pomeriggio

Si va verso un cambio ai vertici di Acea. La scadenza per ufficializzare le liste dei candidati al Cda da parte degli azionisti della multi-utility è fissata oggi alle 16. Il Campidoglio a Cinque Stelle avrebbe scelto per il ruolo di amministratore delegato l’ingegnere Stefano Donnarumma (già in Acea), che prenderebbe il posto di Alberto Irace, e per quello di presidente, l’avvocato Luca Lanzalone, in sostituzione di Catia Tomasetti. Lanzalone è il legale che ha già aiutato il Campidoglio nella delicata partita dello Stadio della Roma. Il Cda, che dovrebbe essere a nove componenti, sarà poi votato durante l’assemblea dei soci di Acea del 27 aprile oppure in seconda convocazione il 4 maggio.

(Ansa)