Stime Confcommercio, 2018 da stagnazione

L’anno prossimo crescita prevista allo 0,8%, nel 2017 +1%

L’Italia non riesce a superare la crisi: quest’anno il Pil dovrebbe aumentare dell’1% (rispetto all’1,1% previsto in ottobre), mentre nel 2018 la crescita rallenta allo 0,8% contro una prima stima dell’1,2%. E’ il quadro tracciato dall’ufficio studi della Confcommercio, secondo il quale i consumi di fatto sono in stagnazione (+0,8% quest’anno, +0,7% il prossimo), con la pressione fiscale che non lascia quota 43%. Scarsa la crescita dell’occupazione: unità lavorative per anno +0,6% sia nel 2017 sia nel 2018.

Nel rapporto presentato durante il tradizionale forum di primavera, l’associazione rileva che “l’incertezza gioca un ruolo rilevante, con caduta della fiducia che è proseguita fino al mese scorso. Pur in presenza di condizioni decisamente favorevoli – tra bonus, crescita dell’occupazione, contributo dei consumi turistici e inflazione zero il reddito disponibile è cresciuto molto più dei consumi, al 2% in termini reali – la scarsa fiducia ha spinto al ribasso la propensione al consumo”.

ANSA