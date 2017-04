Fisco, bonus 100% per allarmi sicurezza

Sarà del 100% il bonus fiscale di cui usufruiranno i cittadini che hanno installato a casa sistemi di videosorveglianza o allarmi o che hanno ingaggiato istituti di vigilanza “per la prevenzione di attività criminali“. L’Agenzia delle entrate ha infatti fissato al 100% la quota percentuale del credito d’imposta che spetta per le spese sostenute nel 2016, come previsto dalla legge di stabilità per lo scorso anno. L’agevolazione spetta a chi ha presentato la domanda, come previsto, entro il 20 marzo.

RAI NEWS