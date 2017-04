Climate-Kic, 320mila euro a idee di impresa innovative su cambiamenti climatici

Sostenere idee di impresa innovative per il contrasto ai cambiamenti climatici con contributi fino a 320 mila euro. È la finalità di Climate-Kic Startup Accelerator Italy 2017, programma europeo promosso da Climate-Kic in collaborazione in Italia con Aster, società della regione Emilia-Romagna per l’innovazione e la ricerca industriale. Per partecipare al primo dei 3 moduli previsti dal bando, ci si deve iscrivere entro il 10 aprile compilando la documentazione presente sul sito di Aster.

Al programma possono accedere aspiranti imprenditori che vogliono sviluppare idee o progetti d’impresa per fornire soluzioni, prodotti o servizi a basso impatto ambientale e startup e imprese (costituite dopo il 1° gennaio 2015), già operanti in questi stessi settori, alla ricerca di un supporto per lo sviluppo del proprio modello di business o di nuovi progetti. Requisiti indispensabili sono la residenza o la sede legale in Italia, il carattere innovativo delle idee portate in concorso e il basso impatto ambientale dei progetti, che devono avere anche buone opportunità di successo sul mercato.

I partecipanti ai 3 moduli previsti dal programma accederanno a servizi di networking e all’assistenza degli organizzatori sulla tutela della proprietà intellettuale e sugli strumenti di finanza agevolata.

Il primo modulo (scadenza 10 aprile) sosterrà fino a 16 idee di impresa nella definizione del modello di business del progetto imprenditoriale. I partecipanti usufruiranno di un percorso di formazione e assistenza con un rimborso spese fino a 5.000 euro.

Il secondo modulo (scadenza iscrizioni 3 luglio) finanzierà la fattibilità tecnica, economica e finanziaria di 10 progetti imprenditoriali. Chi parteciperà a questa sessione sarà supportato nella creazione di contatti con potenziali clienti e partner tecnologico-commerciali. Gli imprenditori saranno assistiti nello sviluppo del progetto e avranno una formazione mirata sui temi del marketing e della vendita di prodotti e servizi. Sono previsti rimborsi spese e contributi finanziari fino a 15.000 euro.

Il terzo modulo (preparazione all’investimento), che sarà oggetto di un ulteriore bando, è in programma da gennaio a giugno 2018. L’obiettivo è supportare 3 startup già costituite nell’organizzazione di incontri con potenziali clienti e investitori. Sarà fornita assistenza per lo sviluppo del progetto e una formazione specifica sui temi dell’investor readiness (essere pronti all’investimento). Sono previsti contributi fino a 30.000 euro per ogni startup.

