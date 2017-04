Vaccini, Lorenzin: “Bisogna superare le differenze tra Regioni”

“L’offerta vaccinale gratuita rappresenta un’opportunità di salute per tutti i cittadini, perciò le differenze tra le Regioni devono essere superate. Il nuovo Piano vaccinale ha proprio l’obiettivo di eliminare queste differenze, con un’offerta vaccinale aggiornata e uniforme”. Così il ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, in un messaggio inviato in occasione della presentazione dell’instant book ‘Domande e risposte sui vaccini’, promosso dalla Società italiana di medicina generale (Simg) in collaborazione con Cittadinanzattiva e presentato questa mattina all’Istituto superiore di sanità.

“I vaccini – aggiunge il ministro – hanno cambiato il corso della medicina, affermandosi nel tempo come strumento fondamentale per la riduzione della mortalità e della morbosità. La nostra storia ci insegna che poche altre misure come le vaccinazioni hanno avuto un impatto così dirompente sulla salute pubblica”.

ADNKRONOS