Chessidice in viale dell’Editoria

Diritto autore, il Tar rigetta i ricorsi contro il regolamento Agcom. Il Tar del Lazio ha rigettato i ricorsi presentati contro il regolamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in materia di diritto d’autore. L’Agcom ha sottolineato che il tribunale amministrativo ha «espressamente riconosciuto la sussistenza di poteri regolamentari e di vigilanza esercitati dall’autorithy attraverso i quali ha anche la facoltà di adottare le misure ritenute necessarie per porre termine alle violazioni della disciplina sul diritto d’autore, attraverso interventi che si pongono in concorrenza e non in sostituzione di quelli già attribuiti all’autorità giudiziaria». Con il regolamento sul diritto d’autore, sostiene l’autorità, «Agcom fornisce uno strumento agile, seppur rispettoso e garantista degli interessi di tutte le parti coinvolte, che risponde alle esigenze e alle richieste di tutela degli operatori del settore creativo, gravemente vessato dalla pirateria. È di oggi l’appello dei rappresentanti di grandi aziende del settore consegnato ai ministri della cultura e ai commissari competenti dell’Unione europea in occasione dell’apertura a Firenze del primo G7 Cultura. È importante rilevare che ad un mese dall’entrata in vigore del regolamento, l’Italia è uscita dopo 25 anni dalla «watch list» stilata dallo United States Trade Representative, che registra i paesi considerati carenti in tema di protezione dei diritti e di tutela del copyright».

Sole 24 Ore: Gentili presenta il piano, la prossima settimana il bilancio. Il consiglio di amministrazione de Il Sole 24 Ore riunitosi ieri sotto la presidenza di Giorgio Fossa ha deliberato di avvalersi del termine previsto dall’articolo 2364, 2° comma del codice civile per l’approvazione da parte dell’assemblea del bilancio relativo all’esercizio 2016. Il consiglio si riunirà nuovamente entro la prossima settimana per procedere all’esame e approvazione del bilancio consolidato e del progetto di bilancio e per deliberare in merito alla convocazione dell’assemblea degli azionisti. È stato inoltre presentato al cda il nuovo direttore del quotidiano Guido Gentili che ha illustrato le prime linee guida del piano editoriale.

Arriva infomigrants, il portale Ansa europeo per i migranti. È nato infomigrants.net (en.infomigrants.net), il portale europeo in inglese, arabo e francese che mira ad informare in maniera completa, equilibrata ed innovativa i migranti e i rifugiati, sia coloro che pensano di partire, nei paesi di origine e di transito, sia quelli già giunti in Europa. L’Ansa, attraverso il suo servizio multilingue per il Mediterraneo AnsaMed, è partner di France Media Monde e Deutsche Welle in questo progetto sostenuto dalla Commissione europea a fronte del fenomeno migratorio.

Netflix a caccia di traduttori in tutto il mondo per i sottotitoli. Netflix sta cercando traduttori da tutto il mondo per sottotitolare i suoi programmi. Il gruppo californiano ha presentato Hermes, una piattaforma online di sottotitolazione, test di traduzione e indicizzazione. Da quando Netflix ha deciso di espandersi sul mercato mondiale l’attività di traduzione è aumentata moltissimo: solo cinque anni fa infatti il gruppo aveva programmi sottotitolati in tre lingue, inglese, spagnolo e portoghese. Adesso supera le venti e contiene il coreano, il cinese, l’arabo e il polacco, e il numero continua a crescere.

Il Tirreno sostiene la riapertura della Torre dell’Orologio. «È ora di riaprirla». È questo il titolo del progetto che il quotidiano Il Tirreno ha sostenuto dal novembre 2016 per la raccolta dei fondi necessari al restauro e alla riapertura della Torre dell’Orologio a Vicopisano, in provincia di Pisa. Finora sono stati già versati su un conto del comune 39 mila euro rispetto agli 80 mila ritenuti necessari per eseguire il progetto di restauro e di riapertura della torre ai visitatori. Per dare un nuovo slancio alla raccolta fondi, il quotidiano locale del gruppo Espresso ha promosso insieme al comune per oggi un incontro pubblico con amministratori locali ed esperti di storia dell’arte.