Per Bruno Magli monomarca al Brickell City Centre di Miami

Bruno Magli apre un nuovo monomarca all’interno del Brickell City Centre, la nuova destinazione per lo shopping di lusso a Miami. E’ il primo negozio ad aprire negli Stati Uniti dopo l’acquisizione ad inizio 2015 da parte di Marquee Brands. Dopo Miami, si legge in una nota, seguiranno altre aperture nel mercato statunitense.

“Dopo il successo del nostro 80esimo anniversario celebrato lo scorso anno, abbiamo dato inizio ad una strategia globale di aperture retail, al fine di incontrare la domanda dei nostri consumatori internazionali sia online che tradizionali”, afferma Cory M. Baker, Coo di Marquee Brands.

“Nonostante le numerose sfide che presenta oggi il settore retail, siamo fortunati ad avere un consumatore leale ed impaziente di avere a disposizione nuovi punti di contatto ed opportunità per conoscere la nuova collezione uomo / donna. Miami rimane una destinazione importante per il luxury fashion sia per i viaggiatori che per i residenti e l’espansione del nostro modello di retail verticale – conclude – è una nuova ed emozionante fase per il brand Bruno Magli”.

AdnKronos