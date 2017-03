Liguria. Senatore Caleo (PD). A breve la Riforma sui Parchi. Queste le novità

Il Senatore Massimo Caleo (Pd) è tra i promotori , della riforma dei parchi riguarderà le Cinque Terre e soprattutto Portofino come parco nazionale; ricordiamo che nel 1975 era diventato regionale. Grazie a questa nuova istituzione la riserva protetta terrestre portofinese insieme a quella della marina diventeranno un grande sistema di protezione per fauna , flora ed ambiente che comporterà alcuni cambiamenti: un Presidente nominato dal ministero dell’ambiente d’intesa con il Presidente della Regione e cinque anni di mandato per gli organi direttivi

Con questo provvedimento il Senatore Massimo Caleo, vicepresidente della Commissione Ambiente, andrà a breve in aula per poi tornare al Senato.

L’auspicio che l’iniziativa divenga di grande rilievo per la sostenibilità nel rispetto delle autonomie terrestri.

Sandra Bracco

(fonte: Agnpress)