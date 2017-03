Dietro Gates spunta Bezos: ecco i dieci Paperoni del 2017

Bill Gates è ancora lontano, ma se il 2017 prosegue sulla scia dei primi tre mesi, prepariamoci alla sorpresa. Jeff Bezos è adesso il secondo uomo più ricco al mondo. Il patron di Amazon, secondo la Billionaires Index di Bloomberg, ha scalzato in un colpo solo il duetto che da anni si contendeva il secondo gradino del podio, ovvero il value investor Warren Buffett e mister Zara, Amancio Ortega.

Il patrimonio di Bezos, in questi primi 3 mesi del 2017 è cresciuto di ben 10,2 miliardi di dollari. Un balzo notevole che ha portato il CEO di Amazon ad avere un patrimonio netto pari a 75,6 miliardi; 700 milioni in più di Buffett e 1,3 miliardi più di Ortega (che rimane saldamente in testa alla classifica degli uomini più ricchi d’Europa).

Da Zuckerberg al patron di Oracle: ecco i 10 paperoni del 2017

Mister Amazon, dicevamo, adesso insegue Bill Gates. Il fondatore di Microsoft detiene lo scettro di uomo più ricco del mondo da ormai molti tempo (18 volte negli ultimi 22 anni). Il suo patrimonio netto è valutato in 86 miliardi, e sembra inavvicinabile. Il gap di Bezos è di 10,4 miliardi. Ma solo tre mesi fa era di oltre 20. Per questo non sono esclusi colpi di scena. Nella sola giornata del 29 marzo, del resto, i titoli di Amazon sono saliti a 18,32 dollari per azione (con un +9 miliardi di valore): un aumento che ha consentito a Bezos di guadagnare 1,5 miliardi di dollari in 24 ore.

Le mosse giuste di Amazon

Il colosso dell’eCommerce sta crescendo a dismisura, anche grazie a business diversi come il cloud e l’advertising. Segno che la volontà di aggredire diversi segmenti di mercato è la mossa giusta. Il balzo in borsa del 29 marzo è dovuto, in particolar modo, ad un’operazione: l’acquisto di Souq.com. Da Seattle hanno annunciato di avere raggiunto un accordo per acquisire sito di e-commerce definito l’ “Amazon del Medio Oriente”. I dettagli finanziari dell’operazione non sono stati comunicati, ma secondo alcune indiscrezioni apparse sui siti finanziari americani il valore del deal dovrebbe ammontare intorno ai 700 milioni di dollari. Il closing dell’operazione è atteso entro il 2017. Souq.com, fondata nel 2015 dall’imprenditore siriano Ronaldo Mouchawar (attuale CEO della società), offre più di 8,4 milioni di prodotti in 31 differenti categorie. E nelle mani di Amazon diventa un pezzo importantissimo di un mosaico florido e inarrestabile.

Il Sole 24 Ore