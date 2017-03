Pagare gli acquisti su App Store, Apple Music, iTunes e iBooks con il proprio credito telefonico? Con 3 si può

3 offre ai propri clienti la possibilità di pagare i loro acquisti su App Store, Apple Music, iTunes e iBooks direttamente attraverso il loro credito telefonico.

Il servizio è già disponibile per tutti i clienti 3 con ricaricabile e abbonamento e permette a 3 di effettuare un nuovo, importante passo avanti verso lo sviluppo dei servizi finanziari e dei servizi al cliente.

Utilizzare il servizio è semplice: i clienti 3 già possessori di un profilo Apple e quelli ne creeranno uno, possono selezionare “Addebito Telefonico” come metodo di pagamento sulle proprie impostazioni di App Store, Apple Music, iTunes e iBooks. La configurazione della nuova opzione di pagamento è automatica ed immediata e dà la possibilità di pagare i propri acquisti con un semplice click da tutti i propri dispositivi.

Per ulteriori informazioni su come impostare l’opzione “Addebito Telefonico” visitare il sito: www.tre.it