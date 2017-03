Giovanni Bajo racconta Developers Italia: “gli sviluppatori hanno grande voglia di aiutare il Paese”

«È necessario abbassare le barriere che allontanano gli sviluppatori dalla Pubblica Amministrazione» afferma, a inizio intervista con La Stampa, Giovanni Bajo, Relazioni Sviluppatori del Team per la Trasformazione Digitale del Governo, coordinato da Diego Piacentini.

Soprattutto per questo motivo è nato, pochi giorni fa, Developers Italia, progetto scaturito dalla collaborazione tra l’AgID e il Team Digitale.

«Developers Italia è la naturale realizzazione di una proposta che Paolo Barberis (Consigliere per l’Innovazione del Presidente del Consiglio, ndr) ha espresso qualche anno fa – afferma Giovanni Bajo -. È un ambiente aperto, che offre strumenti e documentazione, dove si ricevono commenti e contributi grazie all’interazione con gli sviluppatori del settore pubblico e del settore privato: così si aumenta la qualità e la semplicità di accesso ai dati pubblici».

Bajo, come esempio, raffronta la piattaforma SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale, che hanno raggiunto il milione di iscrizioni nel gennaio di quest’anno) con social network come Twitter e Facebook, che «offrono interfacce intuitive, librerie open source da implementare su altre strutture informatiche, e offrono ambienti di validazione per testare efficacemente i progetti. Con SPID, e altre piattaforme open della PA, i developer devono confrontarsi con protocolli vecchi e macchinosi. Developers Italia vuole portare le startup innovative e la Pubblica Amministrazione a godere con facilità dei dati, ottenendo così costi minori e tempi più rapidi di sviluppo».

COLLABORAZIONE

«L’open source è un’opportunità – racconta Bajo a La Stampa – si condividono pezzi di codice sorgente (ossia il testo di un algoritmo di un software, ndr) tra sviluppatori, sia per voglia di collaborare, sia per una sorta di guadagno, poiché se il software è ben strutturato e altri sviluppano nuove funzionalità, ne gioverà anche il professionista che ha creato il codice iniziale. La Pubblica Amministrazione non ha l’open source nelle proprie corde, anche se qualche eccezione c’è».

Giovanni Bajo è ottimista e spera che la community su Developers Italia si allarghi sempre di più: «in appena due giorni abbiamo avuto più di mille iscritti alla newsletter, e il pomeriggio stesso del lancio avevamo già tre o quattro proposte di sviluppo del sito web ed è stato tradotto completamente in inglese. C’è una grande voglia di collaborare e di aiutare: ho riscontrato un forte entusiasmo e siamo felici di questo».

LE QUATTRO AREE DELLA PIATTAFORMA

Su Developers Italia si può trovare uno spazio su GitHub «strumento conosciuto dalla community degli sviluppatori di tutto il mondo» per ospitare il codice sorgente dei progetti e librerie open-source pronte all’uso e all’integrazione. Un’area basata su ReadTheDocs , «semplice e accessibile, utilizzata per scrivere documentazioni strutturate e indicizzabili». Una sezione per le news su ogni nuova attività e progetto, e infine un forum aperto, basato su Discourse che è «la piattaforma più usata per creare community aperte a tutti».

Oggi i progetti ospitati su Developers Italia sono tre: l’Anagrafe nazionale, lo SPID e il catalogo nazionale dei dati aperti delle Pubbliche Amministrazioni italiane.

BANDI PUBBLICI PER ENTRARE NELLO STAFF

«C’è bisogno della collaborazione di tutti – afferma Giovanni – soltanto in questo modo riusciremo a implementare la piattaforma con altri progetti, aumentando l’efficienza e l’impatto positivo sulla PA. Oggi siamo noi del Team Digitale a supervisionare Developers Italia, ma prevediamo fondi per creare bandi al fine di ricercare uno staff che gestisca la piattaforma. C’è però necessità di popolare la community di volontari e contributor occasionali, come ad esempio gli sviluppatori dipendenti comunali, per realizzare il sogno di un’Italia digitale aperta, trasparente, innovativa, senza barriere».

Il Secolo XIX