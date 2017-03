Enel: avvia costruzione maggior impianto fotovoltaico in America

Enel, attraverso la controllata messicana per le rinnovabili Enel Green Power Mexico (Egpm), ha avviato la costruzione dell’impianto solare fotovoltaico di Villanueva (754 MW1) a Viesca, nello Stato messicano di Coahuila. Villanueva, sototlinea una nota, e’ il piu’ grande impianto fotovoltaico in costruzione nel continente americano e il piu’ grande progetto solare di Enel a livello mondiale. L’avvio dei lavori e’ avvenuto oggi alla presenza di Ruben Moreira Valdez, Governatore dello Stato di Coahuila, e Paolo Romanacci, responsabile Energie rinnovabili per l’America Centrale di Enel.

“L’avvio della costruzione di questo impianto da record e’ un’altra importante tappa della crescita di Enel”, ha commentato Paolo Romanacci. “Proseguiamo cosi’ nell’attuazione della nostra strategia industriale in Messico, che e’ per noi un Paese chiave. Siamo entusiasti di contribuire ulteriormente allo sviluppo del settore elettrico messicano con l’energia pulita generata da Villanueva e dai diversi progetti solari ed eolici che abbiamo in esecuzione per un totale di 530 MW. Enel e’ un protagonista nello sviluppo sostenibile del Messico, dove il nostro approccio di creazione di valore condiviso per tutti i nostri stakeholder nel mondo sta funzionando in maniera ottimale”.

Enel, spiega il comunicato, prevede di investire circa 650 milioni di dollari Usa nella costruzione di Villanueva, come previsto dal Piano strategico del Gruppo, tramite fondi propri. Villanueva e’ di proprieta’ delle controllate di Egpm Villanueva Solar SA de CV e Parque solar Villanueva Tres SA de CV, e comprende gli impianti di Villanueva 1 (da 427 MW1) e Villanueva 3 (da 327 MW1), che saranno costruiti in contemporanea. I 754 MW1 complessivi entreranno in esercizio nella seconda meta’ del 2018, generando oltre 1.700 GWh l’anno, pari alla domanda di oltre 1,3 milioni di famiglie messicane, evitando l’immissione in atmosfera di oltre 780mila tonnellate di CO2.

A marzo del 2016, in occasione della prima gara pubblica a lungo termine che si e’ svolta a seguito delle riforme energetiche del Paese, ricorda la nota, Enel ha ottenuto il diritto di firmare contratti di fornitura di energia per quindici anni e di certificati verdi per 20 anni per circa 1 GW di capacita’ solare, con Villanueva 1, Villanueva 3, e con i 238 MW1 del progetto solare Don Jose’. Enel si e’ aggiudicata una capacita’ superiore a quella di qualsiasi altro partecipante alla gara, confermando la propria posizione di principale operatore nelle rinnovabili in Messico in termini di capacita’ installata.

Attraverso Egpm, Enel gestisce attualmente in Messico 728 MW di capacita’ rinnovabile, di cui 675 MW da fonte eolica e 53 MW da fonte idroelettrica. Egpm ha di recente avviato la costruzione del parco eolico di Amistad (200 MW), sempre nello Stato di Cohauila. La societa’ si prepara inoltre ad avviare la costruzione dell’impianto solare Don Jose’, nello Stato di Guanajuato, e del parco eolico di Salitrillos (93 MW) nello stato di Tamaulipas.