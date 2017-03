Orlandi, mi aspetto calo evasione Iva

Faro del fisco, indicatori vanno in questo senso

“Dagli indicatori che abbiamo mi aspetto una diminuzione dell’evasione dell’Iva”. Lo ha detto il direttore dell’Agenzia delle Entrate, Rossella Orlandi, a Milano per il convegno “Il nuovo istituto della Cooperative Compliance“. “I dati sull’Iva al 2014 – ha aggiunto – ci dicono che ci sono stati circa 40 miliardi di evasione. L’azione di controllo e di prevenzione è molto focalizzata su questa imposta che trascina anche le altre. Molta Iva evasa non si recupera più perchè la gran parte è legata alle frodi”.

Nei primi mesi del 2017, ha sottolineato, anche le entrate stanno “tenendo bene il ritmo e si registra anche un incremento”. E questo incremento, ha aggiunto, “lo si vede dai dati della ragioneria generale. C’è ad esempio un incremento dell’Iva, che è una delle imposte su cui è concentrata la nostra attenzione. Secondo la strategia e le linee che stiamo adottando la cosa più importante è la crescita del gettito. Quindi riuscire a prevenire l’evasione e incrementare l’adempimento spontaneo”.

“In questa fase – ha affermato – stiamo vedendo che le entrate erariali, in modo particolare quelle delicate come Iva e Ires, sono salite nel 2016 e stanno avendo un trend positivo”.

“La dichiarazione dei redditi online ha agevolato molto il contribuente. Inoltre c’è stata una diminuzione significativa degli errori”. “Con la dichiarazione online – ha aggiunto – molti contribuenti hanno avuto modo di comprendere tutte quelle detrazioni che spesso venivano trascurate. E poi si è ridotto anche il numero di coloro che non la presentavano. Guardando a tutti questi aspetti positivi posso dire che le dichiarazioni online sono ormai il futuro”.

Ansa