Banche europee, un quarto dei profitti fatti nei paradisi fiscali

Uno studio Oxfam denuncia come i maggiori istituti europei, Unicredit e Intesa compresi, eludano il fisco e le regole dell’Unione

Nascondere gran parte dei profitti. Obiettivo? Evitare di pagare le imposte dovute nei Paesi dell’Unione europea. E’ quello che fanno le venti più grandi banche del Vecchio continente, secondo uno studio dell’organizzazione britannica Oxfam, che da anni punta il dito su elusione e evasione fiscale di banche e grandi corporation. Un metodo oliato con cui evitano di pagare imposte al fisco nei singoli Paesi, gli stessi che poi, stretti dalle regole di bilancio, alzano la tassazione sui cittadini, poi chiamati, in caso di fallimenti bancari, a contribuire a salvare le banche. Nel 2015, secondo lo studio di Oxfam, sono stati sottratti al fisco circa 27 miliardi di dollari, (25 in euro), parcheggiati tutti nei paradisi fiscali, i più gettonati dei quali sono Lussemburgo, Hong Kong e Irlanda. Il bello è che questi istituti di credito, tra cui le italiane Unicredit e Intesa, citate nello studio, dichiarano ben il 26% dei loro profitti nei paradisi fiscali.

Ma una volta analizzati i dati, come ha fatto l’organizzazione britannica, si scopre anche un’altra amara verità. E cioé che solo il 12% del loro fatturato e il 7% dei loro dipendenti sono riconducibili ai paradisi fiscali. Dunque c’è un “gap clamoroso” secondo Oxfam, che non può che giustificarsi attraverso quella che si chiama elusione fiscale. Lo studio è basato su dati pubblici, richiesti dall’Unione europea, che chiede alle singole banche di specificare i guadagni ottenuti paese per paese. Una regola che dal 2015 è legge. La stessa che Oxfam e non solo, vorrebbe valesse anche per le grandi corporation.

Il Lussemburgo è la patria di tutti i grandi banchieri. Le 20 banche europee hanno fatto 4,9 miliardi di profitti proprio in questo staterello, più di quanti siano stati capaci di farne in Gran Bretagna, Svezia, e Germania messe insieme. Sembrano troppi anche a un poco esperto. La sola Barclays, al quinto posto nella classifica europea, ha registrato 557 milioni di profitti sempre in Lussemburgo, pagando 1 milione di tasse, per un’aliquota “effettiva” dello 0.2%.

E poi c’è il caso dell’Irlanda, già messa all’indice, per i suoi favoritismi fiscali nel caso della Apple. Qui operano cinque banche, la britannica RBS, la francese Societe Generalé, UniCredit per l’Italia, le spagnole Santander e BBVA. Questi istituti pagano imposte con un’aliquota media del 6% e in calo del 2% per alcune banche e comunque, segnala Oxfam, “ben al di sotto del tasso normalmente in vigore il 12,5%, che è già il più basso nell’Unione europea”. Le cinque maggiori banche francesi, BNP Paribas, BPCE, Crédit Agricole, Crédit Mutuel-CIC e Sociatà Générale “hanno dichiarato 5,5 miliardi di profitti nei paradisi fiscali.” Quattro di loro sono particolarmente presenti nelle isole Cayman, dove hanno dichiarato di aver fatto profitti per ben “174 milioni di euro”.

Se da una parte il sistema consente alle banche di pagare meno “spostando artificialmente i profitti eludendo il carico fiscale”, dall’altra “si configura come strada maestra per facilitare l’evasione fiscale anche dei loro migliori clienti, che così aggirano l’obbligo normativo”. E se ci sono alcuni istituti di credito che mantengono comunque una presenza fisica nei paradisi fiscali, anche minima, ce ne sono altre, che pur non avendo nemmeno un dipendente sul luogo, riescono a far confluire lì, una buona parte dei profitti. Ben 628 milioni di quanto guadagnato delle banche europee sono fatti proprio in Paesi dove non è impiegato nemmeno un dipendente. E scavando Oxfam ha trovato anche casi eclatanti. Banche che pur registrando pesanti perdite in patria (è il caso di Deutche Bank), dichiara profitti fuori dlle frontiere per 1,897 milioni. Dove? in un paradiso ovviamente.

di BARBARA ARDU’, La Repubblica