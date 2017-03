A Wind il premio di CMMC per il miglior ChatBot Customer Service

Eccellente e innovativa assistenza ai clienti attraverso il servizio MyWind Help

Wind riceve un ulteriore riconoscimento per il proprio servizio di assistenza clienti. MyWind Help, il sistema di Virtual Customer Management di Wind, si è aggiudicato, infatti, il Premio “ChatBot Customer Service”, conferito dal Club CMMC (Customer Management Multimedia Competence) al progetto che “meglio integra l’intelligenza artificiale con quella umana per garantire ai clienti servizi facili da utilizzare e sempre disponibili”.

Il premio è stato assegnato a Wind con la seguente motivazione: “ogni richiesta ha una riposta e per i clienti la risposta è dedicata”.

Stefano Fioravanzo, Responsabile Customer Care di Wind Tre, commenta: “il premio CMMC conferma il nostro impegno nel fornire al cliente un’assistenza sempre più digital oriented e di qualità, con soluzioni semplici, chiare e trasparenti. Il ChatBot di Wind, in particolare, esprime la nostra visione della relazione con il cliente, in cui la risposta umana e quella digitale lavorano in totale sinergia, con l’obiettivo di essere ancor più vicini al cliente e di aumentarne la soddisfazione. Viene, inoltre, valorizzato – aggiunge il manager – l’impegno delle persone che si occupano del Customer Care, in modo che possano contestualmente dedicarsi ad interazioni di natura più complessa, che rappresentano un valore aggiunto sia per il cliente sia per l’azienda”.

Nello specifico, attraverso il servizio MyWind Help il cliente può porre domande in qualunque momento, direttamente dalla finestra di chat presente sul sito www.wind.it e ottenere una risposta personalizzata. Il sistema di assistenza virtuale è in grado di guidare il cliente all’interno del dominio, fino ad arrivare all’informazione desiderata, nel minor tempo possibile e con un livello di precisione del 96%. Il servizio, realizzato in collaborazione con Network Contacts, impiega tecnologie di Intelligenza Artificiale capaci di interagire con un linguaggio naturale.

L’elevato gradimento da parte dei clienti Wind è testimoniato anche dall’alto numero di interazioni, pari a un milione l’anno.

Wind e 3 sono i brand che caratterizzano i prodotti e le offerte di Wind Tre, azienda leader nel mercato mobile in Italia con oltre il 37% di market share, che, nei prossimi anni, realizzerà importanti investimenti in infrastrutture digitali per servizi di rete sempre più affidabili e veloci, in linea con le aspettative di famiglie e imprese.