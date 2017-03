Videotime e Mediashopping da incorporare in Rti

Mediaset sta muovendo le prime pedine previste dal piano industriale al 2020 che è stato presentato due mesi fa. Due società di Rti, infatti, saranno incorporate nella controllante in modo da incominciare ad attuare quella semplificazione organizzativa che dovrebbe portare 123 milioni di risparmi in tre anni. Si tratta di Videotime, storica società fondata nel 1980 con cui Mediaset produce i suoi programmi, e di Mediashopping, la società che si occupa delle televendite del Biscione. Sono le due uniche società controllate al 100% da Rti (Videotime in realtà lo è per il 99,12%) che svolgono attività strettamente televisiva, essendo le altre Taodue, Medusa e Elettronica Industriale.

ItaliaOggi