Profumerie Limoni lancia il suo e-commerce

Una piattaforma facilmente navigabile dove trovare tutte le novità, gli appuntamenti beauty e ovviamente dove fare shopping stando comodamente seduti a casa

Profumerie Limoni si espande anche sul web lanciando il suo e-commerce. Immagini, descrizioni dettagliate e modalità d’uso dei prodotti coinvolgono in una dinamica esperienza d’acquisto mentre si può restare comodamente a casa.

La piattaforma inoltre consente di essere sempre informati su eventi e promozioni nei punti vendita e scoprire i servizi offerti dalle numerose Beauty Lounge in tutta Italia. Infatti, selezionando il servizio e la località desiderata, la piattaforma individuerà l’oasi di benessere più vicina che risponda alle proprie esigenze.

«Il lancio di questo e-commerce era uno step importante nel nostro percorso di espansione. Vogliamo raggiungere tutte le donne e far loro conoscere i nostri brand in esclusiva e i trattamenti più innovativi delle Beauty Lounge. Oltre alle recenti numerose aperture questo e-commerce rappresenta un nuovo modo di accedere al mondo Limoni e poter esaudire ogni desiderio di bellezza» – dichiara Fabio Pampani, Amministratore Delegato LLG Leading Luxury Group.

La piattaforma consentirà prossimamente la prenotazione diretta dei trattamenti e la possibilità di acquistare online tutti i brand del beauty luxury scegliendo se ritirarli direttamente in negozio o riceverli comodamente a casa.

Vanity Fair