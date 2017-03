Davvero difficile diventare ed essere se stessi

a Francesco Salvi – che ci è riuscito – in occasione della sua mostra di pittura che si apre il 23 marzo a Milano, in Sant’Ambrogio

di Mauro della Porta Raffo

Malinconico,

sulla carta, sullo schermo e nella vita ho amato e amo

quelli che hanno già detto e dato tutto,

quelli che sanno che è inutile continuare e non per questo sono in grado di smettere,

quelli che si battono per una causa persa sapendo benissimo che non servirà a niente (e, del resto, non è forse solo per le cause perse che vale la pena di combattere?),

quelli che soffrono ma non mollano,

quelli che sanno come va il mondo e ciò malgrado sperano,

quelli che sono capaci di contraddirsi,

quelli che sanno invecchiare,

quelli che sono più grandi della vita,

quelli che amano senza nulla pretendere,

quelli che si sacrificano e non te lo fanno pesare,

quelli che sanno come uscire di scena,

quelli che hanno,

che sanno,

che si battono,

che soffrono,

che sono,

che amano,

che si sacrificano…

Francesco è tutto questo e molto, molto di più!