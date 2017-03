Yahoo!, Cremlino nega coinvolgimento della Russia

Da Usa non abbiamo ricevuto informazioni

In coinvolgimento ufficiale di un qualunque ente russo, Fsb inclusa, in qualunque azione illegale nello spazio cibernetico”: lo ha dichiarato il portavoce di Putin, Dmitri Peskov, commentando l’annuncio fatto dal dipartimento di Giustizia americano di sospettare due spie russe dell’Fsb e due hacker che lavoravano per loro per il furto di 500 milioni di account di Yahoo! nel 2014.

“Quanto alle accuse che sono state avanzate contro alcuni cittadini russi, noi abbiamo appreso di questa situazione dai media, e per quanto sappiamo, tramite i canali ufficiali non abbiamo ricevuto nessuna informazione” dagli Stati Uniti, “e quindi purtroppo non conosciamo i particolari”: lo ha detto il portavoce di Putin, Dmitri Peskov commentando l’annuncio fatto dal dipartimento di Giustizia americano di sospettare due spie russe dell’Fsb e due hacker che lavoravano per loro per il furto di 500 milioni di account di Yahoo! nel 2014.

Peskov ha quindi affermato che “la Russia è sempre stata interessata, e lo ha detto a diversi livelli, alla cooperazione nel campo della lotta alla criminalità cibernetica e per garantire la sicurezza cibernetica”. “Riteniamo – ha proseguito il portavoce del Cremlino – che attualmente sia uno dei nostri obiettivi prioritari. Speriamo di ricevere anche informazioni ufficiali riguardo a questo caso”.

ANSA