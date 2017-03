WhatsApp fa marcia indietro: torna il vecchio status testuale

L’opzione era stata tolta per far posto a foto e video che si autoeliminano

DOPO le lamentele degli utenti, WhatsApp fa marcia indietro, e annuncia il ritorno dello status testuale: la funzione era sparita a metà febbraio per far posto alle foto e ai video che si autoeliminano dopo 24 ore sul modello delle Storie di Snapchat.

Già dalla prossima settimana sui telefoni Android, e a breve anche sugli iPhone, la funzione sarà ripristinata. Si potranno quindi tornare a scrivere messaggi tipo “sto dormendo”, “non disponibile”, ma anche frasi che descrivono lo stato emotivo, citazioni o giochi di parole.

Il messaggio di status, che compare sotto al nome di ogni contatto, era stato sacrificato per introdurre, il 22 febbraio scorso, il nuovo Stato: foto, video e Gif, personalizzabili con emoji, testi e disegni attraverso la fotocamera della app.

Questi contenuti multimediali sono visibili a tutti, e soprattutto si cancellano da soli dopo 24 ore. Tale funzione resterà a disposizione degli utenti anche dopo il ripristino dello status testuale.

Il nuovo Stato ricorda molto da vicino le Storie di Snapchat, che Facebook ha introdotto su tutte le sue piattaforme iniziando da Instagram, per poi estenderle alle app Facebook, WhatsApp e Messeger.

La Repubblica