Usa, Apple Watch a 25 dollari per chi fa attività fisica

Un Apple Watch ad appena 25 dollari, circa 23 euro, potrebbe essere un ottimo incentivo per tenersi in forma. Ne è convinta Vitality, una società statunitense, che fornisce servizi legati alla salute, che sta per iniziare un programma in tre aziende in cui gli impiegati possono acquistare il dispositivo al prezzo stracciato a patto di raggiungere per due anni degli obiettivi prefissati di esercizio fisico. I primi a beneficiare del programma, racconta il Wall Street Journal, saranno gli impiegati di Amgen Inc., una compagnia biotech, DaVita HealthCare Partners, che fornisce servizi sanitari e della compagnia di assicurazioni Lockton Cos.

Chi aderirà al programma pagherà i 25 dollari iniziali e 13,6 dollari al mese se non raggiungerà obiettivi come fare almeno 10mila passi al giorno o totalizzare un certo numero di minuti quotidiani di esercizi di cardiofitness. «Questo è il primo programma che utilizza l’Apple Watch – afferma il Ceo di Vitality Adrian Gore -, e la compagnia farà dei report con i dati aggregati dei partecipanti e informazioni come il tasso di partecipazione e i risultati raggiunti». Quello di Vitality non è l’unico programma dedicato al fitness dei dipendenti, per cui secondo il quotidiano le aziende americane hanno speso nel 2015 in media 693 dollari per impiegato. fitbit, ad esempio, che produce uno dei più venduti braccialetti che registrano l’attività fisica, ha affermato di avere tra i clienti oltre mille compagnie.

Il Messaggero