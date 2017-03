Twitter vuole ampliare dirette streaming

The Information, aprirà piattaforma a compagnie media

Sui video in diretta streaming Twitter non demorde e rilancia la sfida a Facebook: secondo indiscrezioni riportate dal sito The Information, il microblog si prepara ad aprire la piattaforma per le dirette alle compagnie media. L’annuncio dovrebbe arrivare la prossima settimana insieme con i dettagli sulle prime collaborazioni.

L’apertura non è di poso conto, perché consentirà alle compagnie di “trasmettere” liberamente video in diretta sulla piattaforma, senza passare per Periscope, l’app che Twitter sta ormai progressivamente integrando e assorbendo.

Finora per trasmettere eventi mediatici in streaming su Twitter si dovevano stringere accordi ad hoc, mentre con questa decisione la società consentirà alle compagnie di andare in diretta ogni volta che vorranno. L’opzione dovrebbe essere inizialmente riservata al settore delle news.

Twitter negli Usa ha già sperimentato e ospitato diversi eventi in diretta streaming, soprattutto di sport. Per il Thursday Night Football l’anno scorso ha registrato oltre 2 milioni di spettatori.

(ANSA).