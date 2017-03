Arriva Pandora Premium, sfida Spotify

Abbonamento a 10 dollari, unisce radio e musica on demand

Nell’elenco dei servizi in abbonamento per ascoltare musica in streaming sta per entrare un nuovo nome. Dopo gli annunci dei mesi scorsi, la radio via internet Pandora ha infatti ufficializzato il lancio di Pandora Premium, che avverrà nel corso di questa settimana.

Il servizio, dal costo di 10 dollari come quello dei rivali, unisce le radio personalizzate all’ascolto di brani musicali on-demand. Tra le funzioni disponibili, la possibilità di iniziare una playlist con una o due canzoni e farla completare dagli algoritmi di Pandora con brani simili.

“Ogni giorno decine di milioni di persone si fidano di noi per scegliere la canzone giusta per loro”, ha detto il Ceo della compagnia, Tim Westergren. “E’ per questo che la gente trascorre più tempo con Pandora che con qualsiasi altro servizio musicale”.

Sul sito dell’azienda è possibile richiedere un invito per testare gratuitamente Pandora Premium, che entra in un mercato presidiato da Spotify con 50 milioni di utenti paganti e da Apple Music con oltre 20 milioni di abbonati. Gli altri attori del settore vanno da Rhapsody e Tidal a Google Play Music, da YouTube Red ad Amazon Music Unlimited.

