Salini Impregilo, contratto Expo Dubai

Realizzerà Meydan One Mall, avvio opera nel 2017

Salini Impregilo ha firmato un contratto da 435 milioni di dollari con Meydan Group LLC per la realizzazione del Meydan One Mall a Dubai negli Emirati Arabi Uniti. Lo rende noto salini in un comunicato.

Quest’opera, viene spiegato, rappresenterà uno dei punti di forza dell’offerta turistica di Dubai e degli Emirati in vista di Expo 2020. Il progetto complessivo comprende un canale, un porto turistico, dei percorsi pedonali e ciclabili, e uno dei più alti edifici residenziali al mondo, due linee metro, una delle quali collegherà l’aeroporto di Dubai entro il 2020.

A Salini Impregilo sono state affidate le opere strutturali del progetto, la supervisione dei lavori di scavo e di costruzione, tra cui la fondazione della pista da sci e il supporto in calcestruzzo per la struttura metallica di copertura del Mall. La costruzione inizierà nel 2017 e dovrà essere completata entro 23 mesi.

