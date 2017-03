Lufthansa, 2016 in calo ma sopra attese

Pesano sciopero e contratti. Ebit a 1,75 mld,ricavi a 31,7 mld

Risultati in calo ma sopra le attese per Lufthansa nel 2016. La compagnia tedesca ha registrato ricavi per 31,6 miliardi di euro, in flessione dell’ 1,2% rispetto al 2015 mentre l’Ebit al netto di voci straordinarie per l’anno è ammontato a 1,75 miliardi in calo del 3,6%. “Cio’ significa- si legge nel comunicato della compagnia- che gli utili al netto dei costi degli scioperi pari a 100 milioni risultano uguali ai livelli dell’anno precedente”.

L’indebitamento della compagnia si è ridotto del 19%.

Il dividendo proposto è pari a 0,50 euro per azione.

ANSA