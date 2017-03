Istat rivede le stime: a febbraio il tasso di inflazione è aumentato

Istat rivede al rialzo, all’1,6%, la stima del tasso di inflazione per il mese di febbraio. L‘indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi, registra un aumento dello 0,4% su base mensile e dell’1,6% nei confronti di febbraio 2016 (la stima preliminare era +1,5%). Risulta così in accelerazione dal +1% di gennaio.

In crescita soprattutto i prezzi dei prodotti alimentari non lavorati (+8,8%, era +5,3% a gennaio) e i beni energetici non regolamentati (+12,1%, da +9% del mese precedente), più i servizi relativi ai trasporti (+2,4%, in accelerazione dal +1% di gennaio).

Il Mattino