Trump ha pagato 38 milioni di tasse nel 2005

Le tasse di Donald Trump tornano a scaldare il dibattito negli Usa, quando la rete televisiva Msnbc twitta: «Abbiamo le dichiarazioni dei redditi di Trump». La Casa Bianca, allora, decide di replicare in tempi brevissimi, bruciando sul tempo la trasmissione tv che le avrebbe dovute rivelare: il presidente Trump ha pagato 38 milioni di dollari di tasse su un reddito di 150 milioni di dollari nel 2005, a un’aliquota del 25 per cento. E attacca i «media disonesti»: «È illegale rubare e pubblicare le dichiarazioni delle tasse».

BREAKING: Trump paid $38M in 2005 federal taxes, White House says before report https://t.co/oPHLG0Rzwq pic.twitter.com/ea20Nbd58d — MSNBC (@MSNBC) 15 marzo 2017

La battaglia a distanza fra Msnbc e la Casa Bianca si è svolta nel giro di dieci minuti, quando l’amministrazione ha rotto gli indugi e per la prima volta, e dopo i ripetuti no di Donald Trump, reso noti alcuni numeri sulle tasse del presidente. Rachel Maddow, la conduttrice di Msnbc, e David Cay Johnston, il giornalista vincitore del premio Pulitzer, si presentano davanti alla telecamere mostrando le due pagine di dichiarazione dei redditi di Trump. Johnston ammette di aver ricevuto i documenti ma di non sapere chi li ha spediti, e lascia intendere che, per quanto ne sa, potrebbe averli inviati lo stesso Trump. E in molti su Twitter ipotizzano che possa essere veramente stato il presidente per distrarre l’attenzione dalle accuse a Barack Obama per le intercettazioni.

Dalle due pagine emergono 100 milioni di dollari di svalutazioni delle perdite che hanno consentito a Trump, riporta il New York Times, di ridurre il pagamento delle tasse federali. Il presidente e sua moglie Melania nel 2005 hanno pagato 3,1 milioni di dollari in tasse sul reddito federali e 31 milioni di dollari di “alternative minimun tax”, che viene applicata ai redditi più alti fissando un limite ai benefici fiscali e assicurando che paghino almeno il minimo ammontare di tasse.

La Casa Bianca replica dura, sferrando un nuovo attacco ai media disonesti, accusati di continuare a «portare avanti la loro agenda, mentre il presidente è concentrato sulla sua, che include una riforma delle tasse a beneficio di tutti gli americani».

Mentre i social media si spaccano sulle tasse di Trump, i democratici attaccano: «Se è possibile rendere note alcune informazioni sulle tasse perchè non renderle note tutte?», afferma Zac Petkanas, consigliere del Democratic National Committee. «L’unico motivo per non pubblicarle è per nascondere quello che c’è dentro, ovvero le connessioni finanziarie con oligarchi russi e il Cremlino».

il Sole 24 Ore