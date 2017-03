Musica in auto con Spotify e Waze

I due servizi saranno integrati nelle rispettive app per Android

Ascoltare musica mentre si guida è un must per molti automobilisti e nell’era dello smartphone “tuttofare” lo streaming tenta la simbiosi con la funzione di navigatore stradale. Per questo si sono alleate Spotify, piattaforma per la musica online, e Waze, app di proprietà di Google che dà agli utenti indicazioni stradali basandosi sul traffico e sull’aiuto in tempo reale degli altri automobilisti.

L’integrazione è disponibile per ora nelle applicazioni di Waze e Spotify per i dispositivi Android: gli utenti potranno ascoltare nella propria macchina le playlist preferite e, allo stesso tempo, usufruire delle indicazioni stradali, senza dover cambiare schermata. Le persone potranno sia impostare il percorso da fare direttamente da Spotify, e ricevere le indicazioni dalla piattaforma streaming, sia accedere ai brani di musicali da Waze.

Ansa